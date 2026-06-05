Il Parco delle Terme della Fratta riapre tra la folla | al via un giugno ricco di eventi tra gusto e benessere

Il Parco delle Terme della Fratta ha riaperto al pubblico dopo essere stato chiuso per un periodo. La riapertura è avvenuta sabato scorso e ha attirato molte persone nel parco situato alle pendici di Bertinoro. Da allora, il parco ha avviato un mese di eventi dedicati a gastronomia e benessere, con una presenza significativa di visitatori.

Il secolare Parco delle Terme della Fratta ha ufficialmente ripreso vita. Sabato scorso i cancelli del polmone verde situato alle pendici di Bertinoro si sono riaperti al pubblico, riscuotendo un’ondata di curiosità e affetto. Tantissimi cittadini, turisti e appassionati hanno voluto celebrare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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