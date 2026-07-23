Blitz contro la pornografia minorile | sei arresti e tre denunce

Un’operazione contro la pornografia minorile ha portato all’arresto di sei persone e a tre denunce. Gli investigatori hanno sequestrato circa 200.000 file tra immagini e video, che ora verranno analizzati. L’azione si è concentrata sul sequestro di materiale digitale illegale e sulla cattura degli autori coinvolti. La polizia ha condotto un’approfondita attività di perquisizione e indagine per contrastare la diffusione di contenuti pedopornografici.

Una mole enorme di materiale informatico da passare al setaccio. Circa 200mila file tra immagini e video sequestrati dagli investigatori. È l’esito delle perquisizioni dell’ operazione di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori on line conclusa ieri dalla polizia con l’arresto di sei persone e la denuncia di altre tre: per loro, l’accusa è quella di detenzione di materiale di pornografia minorile. Stando a quanto reso noto, due degli ammanettati sono residenti a Milano, mentre gli altri quattro vivono tra la provincia di Lodi, la provincia di Como e Napoli; hanno età comprese tra 40 e 64 anni. L’indagine, condotta dagli specialisti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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