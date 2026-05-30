Blitz nazionale contro il crimine | 1.335 arresti e 2.358 denunce

Notizia in breve

Un'operazione nazionale ha portato all'arresto di 1.335 persone e alla denuncia di 2.358 individui. Sono stati sequestrati numerosi armi e droga. La polizia ha effettuato perquisizioni in diverse città e paesi. Il blitz mira a contrastare il crimine organizzato e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non sono state ancora annunciate nuove misure di controllo delle armi da parte del Governo.