Pornografia e sfruttamento minorile | sei arresti in Lombardia tra Milano Como e Lodi

Sei persone sono state arrestate in Lombardia, tra Milano, Como e Lodi, con l’accusa di detenzione di materiale pornografico minorile. Sono state inoltre denunciate altre tre persone, a cui sono stati sequestrati ingenti supporti informatici utilizzati per attività illecite. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento e sulla pornografia minorile.

Milano, 22 luglio 2026 – Sei persone sono state arrestate per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre tre a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. Gli arrestati - due residenti a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como, il sesto a Napoli - hanno un età ricompresa tra i 40 ed i 64 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile. Copioso il materiale informatico sequestrato durante le attività di perquisizione, oltre 200mila file tra immagini e video. L’indagine.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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