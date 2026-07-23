Il management dell’aeroporto di Grottaglie ha annunciato la disponibilità a collaborare con le istituzioni per sviluppare voli civili di linea. In un comunicato, si sottolinea l’importanza di un lavoro congiunto per rendere possibile questa apertura. La proposta mira a coinvolgere diversi enti per avviare i voli, considerandola una strada percorribile solo attraverso una cooperazione tra le parti.

Tarantini Time Quotidiano L’apertura dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie ai voli civili di linea può diventare un obiettivo raggiungibile solo attraverso una collaborazione tra tutte le istituzioni. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che sceglie di intervenire nel dibattito sul futuro dello scalo ionico con un invito a mettere da parte le contrapposizioni politiche. Per il primo cittadino, la priorità deve essere la valorizzazione di un’infrastruttura considerata strategica non solo per Taranto, ma per l’intera area ionica e per la Puglia. “Sul futuro dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza: tutti puntiamo all’apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bitetti tende la mano sul futuro dell’aeroporto di Grottaglie: “Lavoriamo insieme per i voli civili”

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