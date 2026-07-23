Il centrodestra ha votato contro un emendamento sull’aeroporto di Grottaglie, ma questa decisione non implica un rifiuto dei voli civili. La replica arriva da un rappresentante locale, che chiarisce di non aver mai escluso questa possibilità. La discussione si è concentrata sulla proposta di modifica, senza coinvolgere direttamente il servizio di trasporto civile. La posizione ufficiale rimane aperta, senza indicazioni di blocco o sospensione dei voli commerciali.

Tarantini Time Quotidiano Il voto contrario del centrodestra all’emendamento sull’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie non rappresenta una bocciatura dei voli civili. È quanto sostiene il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che replica alle critiche del Movimento 5 Stelle chiarendo le motivazioni della posizione assunta in Parlamento. Secondo Iaia, il testo presentato dal M5S presentava criticità sotto il profilo tecnico, procedurale e finanziario e non avrebbe consentito di raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’attivazione dei collegamenti di linea. “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle preferisce la propaganda alla serietà. Sostenere che il centrodestra abbia detto “no” all’aeroporto di Grottaglie significa raccontare una realtà diversa dai fatti”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, Iaia replica al M5S: “Mai detto no ai voli civili”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aeroporto di Grottaglie, Bitetti: “I voli civili non si fermino dopo i Giochi del Mediterraneo”All’aeroporto di Grottaglie si chiede che i voli civili di linea continuino anche dopo i Giochi del Mediterraneo.

Aeroporto di Grottaglie, M5S: “Con il Piano nazionale resta hub cargo, esclusi i voli passeggeri”Il nuovo Piano nazionale aeroporti 2026-2035, approvato dal Governo, mantiene l’aeroporto di Grottaglie come hub cargo e spazioporto nazionale.

Temi più discussi: Voli passeggeri all'aeroporto Grottaglie, Iaia (FdI) risponde al M5S: Meno propaganda, più serietà; Aeroporto di Grottaglie, Iaia: Basta propaganda, ora si aprano i voli civili; Aeroporto Grottaglie: Basta propaganda, si attivino i voli civili; Aeroporto Arlotta, l'on. Iaia: Basta chiacchiere, ora si aprano i voli civili.

Aeroporto di Grottaglie, Iaia (FdI): Basta propaganda, ora si aprano i voli civili ift.tt/OA0lRfm ift.tt/UrMwgBJ x.com

’on. Iaia Deputato di Fratelli d’Italia,Aeroporto di Grottaglie: basta propaganda, ora si aprano i voli civiliSiamo da sempre favorevoli all’apertura ai voli civili dell’aeroporto di Grottaglie, ancor più oggi dopo gli importanti investimenti pubblici realizzati per il terminal passeggeri e per le ... brindisilibera.it

Grottaglie, Ferrarese rilancia l'aeroporto del Mediterraneo. Bitetti: I voli civili restino anche dopo i GiochiIl commissario chiarisce: Nessuna concorrenza a Bari e Brindisi, ma un sistema integrato. Il sindaco di Taranto scrive al ministro Piantedosi per chiedere il presidio di Polizia necessario all'opera ... lagazzettadelmezzogiorno.it