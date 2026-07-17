All’aeroporto di Grottaglie si chiede che i voli civili di linea continuino anche dopo i Giochi del Mediterraneo. Un rappresentante locale ha dichiarato che l’obiettivo è rendere l’aeroporto una porta d’ingresso stabile per il territorio ionico, sfruttando l’evento sportivo per avviare e mantenere i collegamenti aerei. La proposta mira a consolidare il traffico civile anche al di fuori delle competizioni sportive.

Tarantini Time Quotidiano Fare dell’aeroporto di Grottaglie una porta d’accesso stabile al territorio ionico, sfruttando l’occasione offerta dai Giochi del Mediterraneo per avviare i voli civili di linea e mantenerli anche dopo la manifestazione sportiva. È la posizione espressa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che interviene sul futuro dello scalo “Marcello Arlotta” condividendo le parole del commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. “Definire lo scalo di Grottaglie come l’Aeroporto del Mediterraneo non è una suggestione, ma rappresenta l’unica visione strategica accettabile per il futuro della nostra terra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, Bitetti: “I voli civili non si fermino dopo i Giochi del Mediterraneo”

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