Bisseck sul suo futuro | Tornare in Bundesliga? Ora non ci penso ma le cose possono cambiare rapidamente
Yann Bisseck ha dichiarato di non pensare al ritorno in Bundesliga al momento, ma ha aggiunto che le cose possono cambiare rapidamente. L’interesse da parte di club tedeschi è stato menzionato, ma attualmente non ha intenzione di considerare questa opzione. Bisseck si concentra sul presente e sulla sua situazione attuale, senza fare ulteriori riferimenti a eventuali trattative o piani futuri. La sua posizione resta aperta, ma senza impegni concreti per il momento.
di Francesco Aliperta Intervistato a Sky Sport DE, Yann Bisseck ha parlato così del suo futuro all’Inter e dell’interesse che arriva dalla Bundesliga. Le sue parole. Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sky Sport DE della possibilità di tornare un giorno a giocare in Bundesliga. Il difensore tedesco, al momento, non sembra però avere alcuna intenzione di lasciare l’ Inter. SUL SUO FUTURO E L’INTERESSE DALLA BUNDESLIGA – «Non è qualcosa a cui penso in questo momento. Nel calcio, però, sappiamo che davanti all’offerta giusta le situazioni possono cambiare molto rapidamente. Io comunque gioco nell’Inter e direi che non è affatto male, quindi oggi un eventuale ritorno in Bundesliga non è una mia preoccupazione». 🔗 Leggi su Internews24.com
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