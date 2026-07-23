Yann Bisseck ha dichiarato di non pensare al ritorno in Bundesliga al momento, ma ha aggiunto che le cose possono cambiare rapidamente. L’interesse da parte di club tedeschi è stato menzionato, ma attualmente non ha intenzione di considerare questa opzione. Bisseck si concentra sul presente e sulla sua situazione attuale, senza fare ulteriori riferimenti a eventuali trattative o piani futuri. La sua posizione resta aperta, ma senza impegni concreti per il momento.

di Francesco Aliperta Intervistato a Sky Sport DE, Yann Bisseck ha parlato così del suo futuro all’Inter e dell’interesse che arriva dalla Bundesliga. Le sue parole. Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sky Sport DE della possibilità di tornare un giorno a giocare in Bundesliga. Il difensore tedesco, al momento, non sembra però avere alcuna intenzione di lasciare l’ Inter. SUL SUO FUTURO E L’INTERESSE DALLA BUNDESLIGA – «Non è qualcosa a cui penso in questo momento. Nel calcio, però, sappiamo che davanti all’offerta giusta le situazioni possono cambiare molto rapidamente. Io comunque gioco nell’Inter e direi che non è affatto male, quindi oggi un eventuale ritorno in Bundesliga non è una mia preoccupazione». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck sul suo futuro: «Tornare in Bundesliga? Ora non ci penso, ma le cose possono cambiare rapidamente»

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