Bisseck apre al futuro | Bundesliga? Nel calcio tutto cambia molto in fretta

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha commentato le voci di mercato senza escludere un ritorno in Bundesliga. Il Bayern Monaco sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo e tra i nomi monitorati figura anche quello di Bisseck. Il calciatore ha affermato che nel calcio tutto può cambiare rapidamente e non ha escluso un possibile futuro in Germania.

di Alberto Petrosilli Il difensore dell’Inter Bisseck commenta le voci di mercato e non chiude la porta a un possibile ritorno in Bundesliga. Il Bayern Monaco continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale e, tra i profili accostati al club bavarese, figura anche quello di Yann Bisseck. Il centrale dell’ Inter, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, è stato interpellato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport.de. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Alla domanda su quanto sia forte il desiderio di tornare a giocare in Bundesliga, il difensore nerazzurro non ha escluso alcuno scenario, sottolineando come nel calcio gli equilibri possano cambiare rapidamente in base alle circostanze. 🔗 Leggi su Internews24.com

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