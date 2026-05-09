Martedì 12 maggio si terrà un'udienza presso l'istituto di medicina legale di Caserta, legata a un caso di decesso di un neonato in una clinica locale. I medici coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda riguarda il rilascio del nulla osta alla nascita e le circostanze che hanno portato alla morte del bambino, ancora oggetto di approfondimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà martedì 12 maggio all’istituto di medicina legale di Caserta l’autopsia sul corpo del bimbo di 33 settimane nato morto il 26 aprile scorso in seguito ad una cesareo d’urgenza eseguito sulla madre, una 34enne di Casal di Principe, al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando i medici che hanno preso in carico la 34enne. La donna era andata in ospedale lo scorso 24 aprile, per forti dolori all’addome, ma dopo essere stata tenuta qualche ora in osservazione era stata mandata a casa; il 25 era però tornata in ospedale, ma con il quadro clinico peggiorato, ed era così stata ricoverata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo nato morto in clinica, medici indagati per omicidio colposo

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