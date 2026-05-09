Cesareo d' urgenza e bimbo nato morto | indagati 4 medici per omicidio colposo

Quattro medici della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda riguarda un parto urgente in cui il bambino è nato morto, e le autorità hanno aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali responsabilità specifiche dei professionisti coinvolti.

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Quattro medici della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. L’inchiesta aperta dal sostituto procuratore Giacomo Urbano riguarda la morte del nascituro Raffaele lo scorso 26 aprile a seguito di un cesareo.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bimbo nato morto in clinica, medici indagati per omicidio colposoTempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà martedì 12 maggio all’istituto di medicina legale di Caserta l’autopsia sul corpo del bimbo di 33 settimane... Cesareo d’urgenza e bimbo nato morto, disposta l'autopsia: nominati i consulentiProseguono gli accertamenti sulla drammatica vicenda della 34enne di Casal di Principe che, dopo un cesareo d’urgenza alla 33ª settimana di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parto d'urgenza al Veneziale di Isernia; Cesareo d’urgenza e bimbo nato morto, disposta l'autopsia: nominati i consulenti; Veneziale di Isernia, parto d’urgenza e punto nascita: la ricostruzione del caso che pesa sul POS Molise; Bimbo nato morto a Castel Volturno, s’indaga sui tempi. Neonato morto dopo cesareo d’urgenza in clinica, la Procura dispone l’autopsiaInchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo la morte di un bimbo di 33 settimane al Pineta Grande Hospital ... fanpage.it Cesareo d’urgenza e bimbo nato morto, disposta l'autopsia: nominati i consulentiSotto indagine il caso della 34enne di Casal di Principe. I genitori nominano due consulenti, indagati con un proprio medico legale ... casertanews.it BUONGIORNO DALLA PUGLIA. IL MARE AZZURRO DI PORTO CESAREO-SALENTO. x.com