Ebola negativi al test i due ricoverati a Milano | ipotesi infezione di origine batterica | Erano rientrati dall' Uganda con febbre

Due persone ricoverate a Milano, una donna di 33 anni e un uomo di 31, sono risultate negative al test per Ebola. I pazienti, entrambi cooperanti rientrati dall'Uganda, avevano febbre al momento del ricovero. Le analisi hanno escluso l'infezione da virus Ebola e si sospetta un’origine batterica della febbre. La loro condizione è stabile e continuano a essere monitorati in ospedale.

Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come afferma l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano "un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico". Per i due cooperanti, appena rientrati dall'Uganda, il ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati (febbre, vomito e diarrea) e l'emergenza sanitaria in corso nel Paese africano., Chi sono i due cooperanti - Le due persone rientrate dall'Uganda sono due cooperanti: una donna di 33 anni e un uomo di 31. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ebola, esami su cooperanti rientrati da Uganda, Bertolaso: forse malaria

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