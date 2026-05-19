Un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di morire soffocato durante la merenda all’asilo. I medici del policlinico hanno diagnosticato al piccolo una grave encefalopatia ipossico-ischemica, causata dalla mancanza di ossigeno al cervello. Sono stati attivati i protocolli di emergenza, e il bambino è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono state giudicate molto critiche dai medici, che continuano a monitorarne lo stato di salute.

Ventisette, lunghissimi minuti senza respirare per via di un boccone andato di traverso. Un tempo infinito con conseguenze drammatiche, che fanno ancor più effetto se a subirle è un bambino di neanche 18 mesi intento a fare merenda all'asilo, insieme ai compagni. I danni cerebrali causati dalla mancanza di ossigeno sono ormai irreparabili per il piccolo, che ha rischiato di morire soffocato sotto gli occhi terrorizzati di operatori e maestre che non sono riusciti ad aiutarlo. L'episodio, riportato dal Corriere della Sera, è accaduto in un nido comunale di Milano nel pomeriggio del 4 febbraio e adesso è finito sotto la lente della procura che ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime colpose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, bimbo di un anno e mezzo rischia di morire soffocato mentre fa merenda all'asilo: gravissimi danni cerebrali

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Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato

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