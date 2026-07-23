Bimbo di un anno e mezzo morto aperta un’inchiesta | ricoverati altri quattro bambini dello stesso asilo

Notizia in breve

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto in ospedale, con un sospetto di setticemia. Altri quattro bambini dello stesso asilo sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sono state specificate. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso e le circostanze del ricovero. La polizia sanitaria sta conducendo le indagini e analizzando i campioni prelevati dai bambini coinvolti.