Bimbo di un anno e mezzo morto aperta un’inchiesta | ricoverati altri quattro bambini dello stesso asilo
Un bambino di un anno e mezzo è deceduto in ospedale, con un sospetto di setticemia. Altri quattro bambini dello stesso asilo sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sono state specificate. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso e le circostanze del ricovero. La polizia sanitaria sta conducendo le indagini e analizzando i campioni prelevati dai bambini coinvolti.
Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale. Secondo quanto emerso da fonti sanitarie, come riporta Repubblica.it, il piccolo avrebbe presentato un sospetto di setticemia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bimbo di un anno e mezzo muore a Catanzaro, ricoverati altri 4 piccoli dello stesso asilo: ipotesi infezione batterica
Leggi anche: Bimbo di 18 mesi morto in ospedale. Ricoverati altri 4 bambini dello stesso asilo di Tropea. “Forse è un batterio”
Temi più discussi: Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un pick-up nella baita di famiglia; Mentana, fuga di cloro in piscina: bimbo di 5 anni in codice rosso; Malore in piscina, muore un bimbo di 5 anni vicino Roma; Terribile tragedia, bimbo di 1 anno travolto e ucciso da un'auto.
Bimbo di un anno e mezzo muore a Catanzaro, ricoverati altri quattro piccoli ilfattoquotidiano.it/2026/07/23/bim… x.com
Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con gli stessi sintomi ma non sono gravi. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, la ca facebook
Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio killerUn bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende d ... rainews.it
Bimbo di un anno e mezzo muore a Catanzaro, ricoverati altri 4 piccoli dello stesso asilo: ipotesi infezione battericaLa Procura di Vibo Valentia sequestra la cartella clinica e dispone l'autopsia. I bambini presentavano sintomi simili ... ilfattoquotidiano.it