Un bambino di tre anni stava per soffocare dopo aver ingerito una caramella. La situazione è stata risolta grazie a una ragazza di 23 anni che ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree ostruite. La manovra ha permesso di rimuovere il corpo estraneo e di salvare il bambino. La vicenda si è verificata in un ambiente domestico, senza ulteriori complicazioni.

Una caramella ingerita male provoca l'ostruzione delle vie aeree di un bambino di tre anni salvato grazie alla prontezza di una giovane di 23 anni che gli ha praticato la manovra di Heimlich (tecnica salvavita di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree da un'ostruzione causata da un corpo estraneo). E' accaduto nella tarda mattinata di oggi a Stornara, piccolo comune dei cinque reali siti in provincia di Foggia. «Ero a casa - racconta Anastasia all'ANSA - quando mia madre ha attirato la mia attenzione perchè sentiva delle urla di donna dall'esterno chiedere aiuto. Mi sono precipitata fuori e ho capito subito cosa stava accadendo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bimbo di 3 anni rischia di soffocare per una caramella: salvato da un ragazzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The butcher girl married a fool, then found he's an amnesiac officer who acts cute for hugs daily!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare, salvato da ambulanza di passaggio a Sarno

Bimbo di otto mesi rischia di soffocare per una pallina, salvato dai mediciUn bambino di otto mesi è stato salvato dai medici dopo aver rischiato di soffocare per una pallina.

Temi più discussi: Benna, sta bene il bimbo di 3 anni trovato in strada: il padre segnalato al tribunale dei minori; Dramma a Milano Marittima: un'altra bambina muore in piscina; Bimbo di 3 anni gira in strada da solo: soccorso dagli automobilisti, il padre non lo aveva visto uscire di casa; Incidente sul trenino per turisti, bimbo di 3 anni ferito e trasportato in eliambulanza al Bufalini.

Benna, sta bene il bimbo di 3 anni trovato in strada: il padre segnalato al tribunale dei minori dlvr.it/TTg76P @LaStampa x.com

Caramella va di traverso a un bimbo di 3 anni: una 23enne lo salva con la manovra di HeimlichA Stornara (Foggia) una 23enne ex militare ha salvato un bimbo con la manovra di Heimlich. La sua storia fa riflettere. ilfattoquotidiano.it

Rimini. Bimbo di 3 anni cade dal trenino: ricoverato in elisoccorsoL'incidente nel parcheggio di un supermercato. Il piccolo ha provato a scendere dai vagoni quando il mezzo era ancora in movimento: potrebbe essere finito sotto le ruote. Portato in elicottero in ospe ... rainews.it