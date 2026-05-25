Bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare salvato da ambulanza di passaggio a Sarno

Un bambino di 8 mesi ha ingerito una pallina, rischiando di soffocare. Un'ambulanza di passaggio a Sarno ha intervenuto rapidamente, riuscendo a estrarre l’oggetto e a mettere in sicurezza il piccolo. Il personale sanitario ha agito sul posto, evitando che la situazione degenerasse. Il bambino è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

Bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare, ma viene salvato dal personale sanitario di un'ambulanza di passaggio a Sarno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cibo a sufficienza per un bambino di 8 mesi?? reddit

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