Bimbo di otto mesi rischia di soffocare per una pallina salvato dai medici
Un bambino di otto mesi è stato salvato dai medici dopo aver rischiato di soffocare per una pallina. L’episodio è avvenuto ieri a Sarno, dove il piccolo ha inalato un oggetto di piccole dimensioni che ha ostruito le vie respiratorie. I sanitari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a rimuovere l’oggetto e a stabilizzare il bambino. Nessuna informazione sulle sue condizioni attuali.
Paura a Sarno dove, ieri, quando un bimbo di soli otto mesi ha rischiato la vita a causa dell’ostruzione delle vie aeree provocata da una piccola pallina.L'interventoIn via Roma, il personale di un’ambulanza della Medical Emergency è intervenuto per soccorrere il piccolo, che presentava una grave. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.
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