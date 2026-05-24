Bimbo di otto mesi rischia di soffocare per una pallina salvato dai medici

Notizia in breve

Un bambino di otto mesi è stato salvato dai medici dopo aver rischiato di soffocare per una pallina. L’episodio è avvenuto ieri a Sarno, dove il piccolo ha inalato un oggetto di piccole dimensioni che ha ostruito le vie respiratorie. I sanitari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a rimuovere l’oggetto e a stabilizzare il bambino. Nessuna informazione sulle sue condizioni attuali.