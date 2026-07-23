Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro. Altre quattro persone, tutte bambini, sono state ricoverate con sintomi simili, sospettando un'infezione batterica. La morte del minore è avvenuta durante il ricovero, mentre gli altri sono stati portati in struttura per accertamenti. Le autorità stanno indagando sulle cause e sull’eventuale diffusione dell’infezione.

Tragedia a Catanzaro dove oggi, giovedì 23 luglio, un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale e altri quattro sono stati ricoverati nella stessa struttura con sintomi analoghi, forse riconducibili a un batterio. I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo privato a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. La Procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda a seguito dell'esposto presentato dai genitori della giovanissima vittima. La magistratura ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia, che sarà programmata nelle prossime ore. Come da prassi, è stata sequestrata anche la cartella clinica. La vicenda I contorni della drammatica vicenda sono ancora da definire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bimbo di 18 mesi muore in ospedale. Ricoverati altri 4: ipotesi batterio all'asilo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio preso all’asilo

Leggi anche: Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale. Altri 4 ricoverati: l'ipotesi del batterio killer

Temi più discussi: Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati; Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati; Patata lessa di traverso, bimbo di 18 mesi rischia di soffocare durante la cena: salvato al telefono dal 118; Tragedia a Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro: ricoverati altri 4 bimbi dello stesso asilo.

Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri quattro ricoverati. Chiuso temporaneamente l’asilo di Tropea teatro della contaminazione x.com

Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoveratiAndavano tutti nello stesso asilo di Tropea, tre sono stati poi dimessi. Si ipotizza la diffusione di un batterio (ANSA) ... ansa.it

Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio killerUn bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende d ... msn.com