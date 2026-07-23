Bimbo di 18 mesi muore in ospedale Ricoverati altri 4 | ipotesi batterio all' asilo

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro. Altre quattro persone, tutte bambini, sono state ricoverate con sintomi simili, sospettando un'infezione batterica. La morte del minore è avvenuta durante il ricovero, mentre gli altri sono stati portati in struttura per accertamenti. Le autorità stanno indagando sulle cause e sull’eventuale diffusione dell’infezione.

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Tragedia a Catanzaro dove oggi, giovedì 23 luglio, un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale e altri quattro sono stati ricoverati nella stessa struttura con sintomi analoghi, forse riconducibili a un batterio. I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo privato a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. La Procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda a seguito dell'esposto presentato dai genitori della giovanissima vittima. La magistratura ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia, che sarà programmata nelle prossime ore. Come da prassi, è stata sequestrata anche la cartella clinica. La vicenda I contorni della drammatica vicenda sono ancora da definire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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