Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Tropea. Altri quattro bambini, che frequentano lo stesso asilo, sono stati ricoverati con sintomi simili. Le fonti sanitarie indicano che potrebbe essere stato coinvolto un batterio. Si parla anche di una possibile contaminazione sul fasciatoio utilizzato nel nido. La situazione è sotto monitoraggio, ma al momento non ci sono dettagli sulle cause precise o sui risultati delle analisi.

Dramma a Catanzaro. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi uno è ancora ricoverato a Catanzaro. l piccolo originario di Zungri, Alessio Pio, è stato ricoverato allo Jazzolino di Vibo Valentia il 17 luglio scorso e poi trasferito il 21 in gravissime condizioni a Catanzaro, dove è morto nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio. L'inchiesta Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Tropea, altri 4 ricoverati. «Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio»

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri quattro ricoverati. Chiuso temporaneamente l’asilo di Tropea teatro della contaminazione x.com

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