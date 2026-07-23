Bimbo annegato in piscina a Monterotondo tre indagati

Da agi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un bambino di 5 anni, avvenuta in una piscina comunale a Monterotondo. La struttura è stata sottoposta a sequestro. L’incidente si è verificato ieri nella piscina di via della Fonte, e le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’annegamento. Nessun dettaglio sulle responsabilità è stato ancora reso pubblico.

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AGI - Il sequestro della piscina comunale a Monterotondo e i primi indagati: prende vigore l’inchiesta sulla morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella struttura di via della Fonte nel comune alle porte di Roma. Il malore in piscina . La procura di Tivoli ha iscritto tre persone sul registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Il bimbo era nella piscina comunale insieme a una quindicina di altri bambini che frequentano un centro estivo. Poi la tragedia probabilmente dovuta a un malore. Le indagini dei carabinieri. A indagare sul caso i carabinieri della compagnia di Monterotondo che hanno sequestrato la struttura. I militari dell’Arma stanno raccogliendo elementi per chiarire con più precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Agi.it

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