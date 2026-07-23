Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro. Quattro altri bambini della stessa età, tutti frequentanti lo stesso asilo nido a Tropea, sono stati ricoverati. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di un’infezione da batterio. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e delle condizioni dei bambini ricoverati. Non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o trattamenti specifici.

Un bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro mentre altri 4 suoi coetanei, che frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea, sono stati ricoverati. Tutti avevano sintomi simili forse riconducibili a un batterio. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bimbo 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati. Ipotesi batterio killer

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