Una bambina di 10 anni è morta nel lago dopo essere stata trascinata al largo da un’onda. Erano in sei vicino alla riva quando l’onda li ha spinti verso il centro del bacino idrico. Altri bagnanti sono intervenuti per aiutare e hanno evitato che anche gli altri venissero coinvolti. La piccola è scomparsa pochi minuti dopo le 15 di martedì. La sua data di compleanno è prevista per il prossimo 13 agosto.

Erano in sei a pochi passi dalla riva, quando, è arrivata l’onda che li ha trascinati verso il largo. Tutti salvi grazie ad altri bagnanti che li hanno trattenuti, tranne la piccola Arwa Rfali, 10 anni da compiere il prossimo 13 agosto, inghiottita dal lago martedì pochi minuti dopo le 15. La ricostruzione di ciò che è accaduto, è emersa dalle testimonianze raccolte dalla Squadra Volante di Como, che ha riunito in Questura i parenti della bimba e chi ha assistito alla sua scomparsa. Cercata per più di otto ore dai sommozzatori dei vigili del fuoco con un coordinamento di soccorritori che includeva anche la guardia costiera, è stata ritrovata verso le 23, adagiata sul fondale del lago, a circa sei metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimba morta nel lago. Trascinata al largo . Così è scomparsa Arwa

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