Trovata morta Arwa Rfali la bimba di 10 anni scomparsa nel lago di Como | la falsa secca e l’annegamento
Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato dai sommozzatori nel lago di Como, dopo la sua scomparsa nel pomeriggio di martedì. La vittima, in vacanza con i genitori e alcuni parenti nel monzese, era scomparsa nelle acque del lago. La causa del decesso è stata attribuita a un annegamento, dopo che si è verificata una falsa secca, che ha portato alla sua scomparsa. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati.
È stato ritrovato dai sommozzatori il corpo di Arwa Rfali, la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di martedì tra le acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Stava giocando nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza di un’ampia secca dove pure è segnalato il divieto di balneazione. Attorno alle 15, probabilmente trascinata dalla corrente, è scomparsa all’improvviso. Non l’hanno più vista né i cuginetti che le erano accanto in acqua, né gli adulti che si trovavano a riva, qualche metro più in là. A intervenire per prima, raccogliendo la richiesta di aiuto di mamma e papà, è stata una pattuglia di polizia di passaggio. 🔗 Leggi su Open.online
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Como, morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lagoUna bambina di 10 anni è stata trovata morta nel lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio.
Bambina di 10 anni morta annegata nel lago di Como, ritrovato il corpo della bimba marocchina - VIDEOUna bambina di 10 anni di origine marocchina è morta annegata nel lago di Como vicino al Tempio Voltano.
Argomenti più discussi: Como morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago | ritrovato il corpo; Como morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago; Bimba di 9 anni annega nel lago di Como ritrovato il corpo ?Era in Italia per una vacanza con i genitori.