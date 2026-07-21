Trovata morta Arwa Rfali la bimba di 10 anni scomparsa nel lago di Como | la falsa secca e l’annegamento

Notizia in breve

Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato dai sommozzatori nel lago di Como, dopo la sua scomparsa nel pomeriggio di martedì. La vittima, in vacanza con i genitori e alcuni parenti nel monzese, era scomparsa nelle acque del lago. La causa del decesso è stata attribuita a un annegamento, dopo che si è verificata una falsa secca, che ha portato alla sua scomparsa. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati.