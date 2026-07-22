Una bambina di 9 anni è morta nel lago di Como, vicino al Tempio Voltiano, dove si era recata con la famiglia in vacanza. La scomparsa è avvenuta martedì pomeriggio, e il punto in quella zona ha già causato otto vittime in passato. La giovane è stata trovata senza vita nelle acque del lago. La famiglia della vittima si trovava sul luogo al momento della tragedia.

Arwa Rfali era in vacanza in Italia con la famiglia, quel tratto del Tempio Voltiano aveva già provocato otto vittime. Non ce l’ha fatta Arwa Rfali, la bambina marocchina di 9 anni (e non 10 come segnalato in un primo momento) scomparsa nel pomeriggio di martedì nelle acque del lago di Como, davanti al Tempio Voltiano. Dopo ore di ricerche, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita della piccola, mettendo fine a una disperata corsa contro il tempo. Rispetto alle prime informazioni diffuse nelle ore immediatamente successive alla scomparsa, è stato chiarito che Arwa aveva 9 anni e non 10, anche se avrebbe festeggiato il decimo compleanno il prossimo mese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Bimba trovata morta nel lago di Como: Arwa aveva 9 anni. Il punto maledetto torna a uccidere dopo due anni

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