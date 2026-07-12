Due treni si sono scontrati in Puglia il 12 luglio 2016, causando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. Il presidente della Repubblica ha partecipato oggi ad Andria alla cerimonia per il decennale della tragedia. La sindaca locale ha affermato che ci sono responsabilità precise nell’incidente.

Il presidente Mattarell ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia partecipano le famiglie delle vittime e dei feriti, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio. Un minuto di silenzio e 23 rintocchi di campana in memoria delle vittime Un minuto di silenzio seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei 23 nomi delle vittime: è quanto accaduto alle 11:05, ora dello scontro tra i due treni della Ferrotramviaria avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato durante la cerimonia per il decennale della strage. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Gazzettadelsud.it - Scontro fra treni in Puglia, Mattarella ad Andria per il decennale. La sindaca Bruno: 'Ci sono responsabilità precise'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria: ricordo delle 23 vittime

Notizie e thread social correlati

Mattarella ad Andria: il giorno del ricordo dello scontro fra treniIl presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia ad Andria dedicata al ricordo di uno scontro tra treni.

Scontro treni, il presidente Mattarella ad Andria il 12 luglio per il decennale della strage. «Sarà un momento di indentità nazionale»Il 12 luglio si terrà ad Andria una cerimonia per il decennale della strage ferroviaria, alla presenza del presidente della Repubblica.

Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; Mio fratello è morto nello scontro fra treni, in Giappone l’ho ritrovato guardando da una finestra; Una strage tra gli ulivi. 27 morti in Puglia nello scontro tra due treni; Scontro tra treni ad Andria, 10 anni fa la strage. L'errore, il processo e l'ira delle famiglie delle 23 vittime: Li avete uccisi due...

Puglia, dieci anni dopo il tragico scontro tra treni sulla Bari-Barletta: Mattarella alla cerimonia commemorativa. La sindaca di Andria: Ci sono responsabilità precise. Il 12 luglio 2016, sulla tratta tra Andria e Corato, due regionali si scontrarono frontalmente ca x.com

Scontro fra treni in Puglia, Mattarella ad Andria per il decennale. La sindaca Bruno: 'Ci sono responsabilità precise'Presenti anche i familiari delle 23 vittime e i superstiti. Un minuto di silenzio e rintocchi di campana in loro memoria ... gazzettadelsud.it

Scontro tra treni ad Andria, Mattarella a cerimonia per decennale: commozione tra parenti vittimeLa cerimonia, alla presenza di parenti delle vittime, che il capo dello Stato ha salutato uno per uno, si è tenuta vicino alla Stazione ferroviaria di Andria, dopo l'omaggio alla targa che ricorda le ... adnkronos.com