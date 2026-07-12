Ad Andria Mattarella alla commemorazione della strage ferroviaria La sindaca | Ci sono responsabilità precise
Alle 11:05, un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno segnato la commemorazione della strage ferroviaria ad Andria. La sindaca ha affermato che ci sono responsabilità precise nell’incidente. La cerimonia si è svolta nel ricordo delle persone rimaste coinvolte nello scontro tra due treni, avvenuto nelle prime ore del mattino. La comunità si è riunita per ricordare le vittime.
Un minuto di silenzio seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei 23 nomi delle vittime: è quanto accaduto alle 11:05, ora dello scontro tra i due treni della Ferrotramviaria avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato durante la cerimonia per il decennale della strage alla quale ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia, che si è svolta nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti (51 persone). La presenza di Mattarella «è importante», perché «il presidente rappresenta tutti», ha detto prima della cerimonia Tiziana Tedone, sorella di Francesco, morto a 17 anni nello scontro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Ad Andria Mattarella alla commemorazione della strage ferroviaria, 23 rintocchi di campana a ricordo delle vittimeAlle 11:05 si è svolta ad Andria una cerimonia in ricordo della strage ferroviaria.
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