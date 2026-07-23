bilancio positivo la ciliegia chiude la stagione

Il Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp ha annunciato un aumento del 25% nella produzione rispetto all’anno precedente. La stagione si è conclusa con risultati positivi, confermando un bilancio soddisfacente. La nota ufficiale sottolinea che la campagna produttiva si è svolta senza intoppi, evidenziando un incremento significativo rispetto alla precedente annata.

È soddisfacente il bilancio che il Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp traccia dell’annata 2026. "Dal punto di vista produttivo – spiega una nota - il Consorzio ha registrato un’ottima campagna, con una produzione superiore del 25 per ento rispetto all’annata precedente. Date le alte temperature, la raccolta è iniziata con 5-6 giorni di anticipo ed è terminata una decina di giorni prima del previsto. Questa situazione non ha penalizzato il prodotto, che è stato raccolto quasi totalmente e ha mantenuto le sue eccellenti caratteristiche organolettiche. Anche con un quantitativo elevato di prodotto, la campagna si è confermata positiva dal punto di vista del valore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ciliegia di Vignola Igp, chiude in anticipo la stagione 2026 ma con volumi più altiLa stagione 2026 della Ciliegia di Vignola IGP si chiude con una produzione in aumento del 25%. Il caldo anticipa la raccolta, ma qualità, tracciabilità e mercato premiano il prodotto emiliano. gazzettadelgusto.it

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