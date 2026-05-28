Barbara Palombelli chiude Forum | il bilancio della stagione

Da dilei.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Barbara Palombelli chiude Forum con un bilancio di stagione piuttosto positivo. Il programma Mediaset, che porta in tv storie vere e problemi quotidiani, mercoledì 27 ha salutato i telespettatori, in vista della pausa estiva. Barbara Palombelli chiude Forum. L’estate sta arrivando e i programmi quotidiani vanno in pausa. Fra i primi Forum e Lo Sportello di Forum, condotti entrambi da Barbara Palombelli. La conduttrice ha salutato il pubblico, dandogli appuntamento a settembre, quando lo show tornerà nuovamente in onda. Fra i programmi più longevi del piccolo schermo, Forum chiude i battenti con ottimi risultati. Gli ascolti registrati dal programma di Barbara Palombelli sono stati ottimi anche per questa stagione sia su Retequattro che Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it

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