Il bilancio 2025 della Fondazione Versiliana si è chiuso con un utile di 26.000 euro. Il Consiglio di gestione ha approvato all’unanimità i risultati finanziari, confermando una situazione positiva delle casse. La gestione economica dell’ente si è mantenuta stabile e in equilibrio rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali indicano che i ricavi e le spese sono stati bilanciati, senza variazioni significative rispetto al bilancio preventivo.

Sorridono le casse della Fondazione Versiliana. Il Consiglio di gestione ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, che ha chiuso infatti con un utile di 26.074 euro certificando la buona salute dei conti. Secondo lo staff di viale Morin il merito è anche dell’allungamento della stagione, vedi gli incontri al "Caffè" promossi anche nei mesi autunnali e invernali. "Siamo assolutamente soddisfatti di questo risultato – dice la presidente della Versiliana Paola Rovellini – raggiunto grazie a un proficuo lavoro di squadra. Un ringraziamento particolare va al sindaco Alberto Giovannetti e al Comune, con cui c’è stata una totale e costante condivisione di indirizzi, linee strategiche e obiettivi culturali oltre a un supporto concreto che non è mai mancato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versiliana, i conti sono in salute. Il bilancio 2025 chiude in positivo

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