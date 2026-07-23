Un artista milanese, noto come Big Fish, afferma che la musica di oggi si consuma rapidamente, preferendo condividere subito i brani con il pubblico. Parla di un istinto che lo spinge a non aspettare, ritenendo importante far ascoltare immediatamente le sue creazioni. Ha collaborato con artisti italiani e trap, e sogna di lavorare con Mina. Nessuna dichiarazione su progetti futuri o altri dettagli, solo l'importanza di condividere la musica senza ritardi.

Milano - Per lui è una questione di istinto. “Quando hai tra le mani qualcosa di bello, devi darlo subito in pasto alla gente” dice Massimiliano Dagani, meglio conosciuto in hit parade come Big Fish, raccontando nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, suoni e pulsioni di “Pressing”, nuovo singolo nato dalla collaborazione con Macello ed Enny P, sulle piattaforme da domani. “Pressing”. È arrivato prima il titolo o il brano? “Il brano. La mia etichetta mi aveva consigliato di provare a fare una session con questo rapper emergente, Macello (Giacomo Bosi - ndr). Il risultato del nostro lavoro, però, non era stato quello sperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Big Fish, tra classici italiani e trap: “La musica di oggi brucia subito. Il sogno? Collaborare con Mina”

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