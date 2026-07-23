L'artista trap Big Fish ha dichiarato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale in collaborazione con Pressing per rivoluzionare il genere musicale. Secondo lui, il suo approccio si basa sull'istinto, e quando crea qualcosa di interessante, sente il bisogno di condividerlo immediatamente con il pubblico. Non sono stati forniti dettagli tecnici sul metodo o sui risultati specifici di questa collaborazione.

Per lui è una questione di istinto. “Quando hai tra le mani qualcosa di bello, devi darlo subito in pasto alla gente” dice Massimiliano Dagani, meglio conosciuto in hit parade come Big Fish, raccontando nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, suoni e pulsioni di “Pressing”, nuovo singolo nato dalla collaborazione con Macello ed Enny P, sulle piattaforme da venerdì. Il suo disco per l’estate. “Anche se io non tengo molto conto delle dinamiche industriali, credo che per la discografia esistano ancora il pezzo dell'estate e il pezzo di Sanremo; probabilmente, i soli su cui oggi riponga concrete speranze di successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Big Fish: ‘Con Pressing ho usato l'intelligenza artificiale per stravolgere la trap’

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Tai ChiThe Bullied Weakling Turns Out To Be An Overpowered Tai Chi God With Hidden Strength

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