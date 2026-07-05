Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026 il piazzale outdoor di Eataly Roma Ostiense diventa crocevia del gusto con il Fish & Wine Festival, l'evento estivo dedicato all'incontro tra i sapori del mare e una selezione di vini provenienti da alcune delle più interessanti realtà vitivinicole italiane.Per quattro serate, dalle 19 a mezzanotte, il pubblico potrà vivere un percorso enogastronomico all'aperto pensato per celebrare l'estate romana attraverso freschi vini, piatti espressi e momenti di intrattenimento. Un appuntamento che unisce la qualità delle materie prime, il racconto dei territori e il piacere della convivialità, trasformando gli spazi esterni di Eataly Roma in una vera e propria piazza del gusto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - «Fish & Wine Festival»: l'estate di Eataly Roma tra sapori di mare e grandi vini italiani

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