Massimiliano Dagani afferma che quando si ha qualcosa di bello, bisogna condividerlo immediatamente con il pubblico. Secondo lui, l’istinto spinge a mostrare subito le cose positive, senza aspettare. La sua frase sottolinea l’importanza di condividere le proprie esperienze o creazioni senza ritardo. Non sono state fornite ulteriori dettagli su contesti specifici o progetti collegati alle sue dichiarazioni.

Per lui è una questione di istinto. “Quando hai tra le mani qualcosa di bello, devi darlo subito in pasto alla gente” dice Massimiliano Dagani, meglio conosciuto in hit parade come Big Fish, raccontando nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, suoni e pulsioni di “Pressing”, nuovo singolo nato dalla collaborazione con Macello ed Enny P, sulle piattaforme da venerdì.???Il suo disco per l’estate.???“Anche se io non tengo molto conto delle dinamiche industriali, credo che per la discografia esistano ancora il pezzo dell'estate e il pezzo di Sanremo; probabilmente, i soli su cui oggi riponga concrete speranze di successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Big Fish: "Quando hai qualcosa di bello, devi condividerlo subito con il mondo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Big Fish: Quando hai qualcosa di bello, devi condividerlo subito con il mondo

Notizie e thread social correlati

Big Fish, tra classici italiani e trap: “La musica di oggi brucia subito. Il sogno? Collaborare con Mina”Un artista milanese, noto come Big Fish, afferma che la musica di oggi si consuma rapidamente, preferendo condividere subito i brani con il pubblico.

Locatelli si racconta: «Devi dare tutto quello che hai, questi sono gli standard per stare alla Juventus. Essere il capitano è qualcosa di unico»Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza di indossare la maglia bianconera e di essere...

Argomenti più discussi: Big Fish, tra classici italiani e trap: La musica di oggi brucia subito. Il sogno? Collaborare con Mina; Big Fish, esce il nuovo singolo ‘Pressing’; Maxi confisca di beni in Toscana: era il tesoro della Mala del Brenta; Non crederete mai a cosa nasconde Jake La Furia nel suo bunker segreto.

Heavensward Big Fish reddit