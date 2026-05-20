Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza di indossare la maglia bianconera e di essere capitano. In un’intervista, ha spiegato che per lui essere parte della squadra significa impegnarsi al massimo e rispettare determinati standard, ritenendo che dare tutto sia fondamentale. Ha anche descritto il ruolo di capitano come qualcosa di unico, senza entrare in dettagli personali o motivazioni, limitandosi a commentare il significato di questa responsabilità.

di Luca Fiore Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato di cosa significa per lui stare in bianconero e indossare la fascia da capitano. Il giocatore e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si è raccontato tra vino, Juventus e territorio al canale Youtube della Lega Serie A. Il centrocampista ha parlato anche di cosa significa giocare per la maglia bianconera e indossare la fascia da capitano. Ecco le sue dichiarazioni. SULLA CARRIERA – «Gioco a calcio da quando ho 3 anni e giocavo all’oratorio. È parte del mio cuore e della mia vita. Ho iniziato al Pescate dove mi allenava mio padre e giocavo con mio fratello, poi sono andato all’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli si racconta: «Devi dare tutto quello che hai, questi sono gli standard per stare alla Juventus. Essere il capitano è qualcosa di unico»

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Locatelli: Dipende tutto da noi, bisogna vincere le partite per andare in Champions

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