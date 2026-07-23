Biennale Venezia Buttafuoco contro l’Unione Europea | Ci toglie 2 milioni e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin

Il presidente della Biennale di Venezia ha accusato l’Unione Europea di aver ridotto i fondi destinati alla manifestazione di due milioni di euro, mentre in sei mesi avrebbe trasferito circa sei miliardi di euro a favore di un Paese sotto sanzioni. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui meccanismi di distribuzione o sulle fonti di queste cifre.

“L’Unione Europea toglie due milioni alla Biennale e dà sei miliardi in sei mesi a Putin”. È il duro attacco del presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco alla Commissione Europea durante la conferenza stampa di presentazione della 83a Mostra internazionale d’arte cinematografica, in programma al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Buttafuoco ha trasformato l’occasione in un momento di chiarimento pubblico sulla posizione dell’istituzione in seguito alla decisione della Commissione europea. E lo ha fatto citando il titolo scritto da Mattia Feltri sul suo giornale, l’ HuffPost: secondo il presidente della Biennale, la sanzione economica contro l’istituzione veneziana è incoerente rispetto alle altre scelte compiute a livello internazionale nei rapporti con la Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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PADIGLIONE RUSSO: L'UNIONE EUROPEA CONFERMA IL TAGLIO DI 2 MILIONI ALLA BIENNALE | 21/07/2026

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