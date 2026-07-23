Biennale Cinema Venezia 83 | ecco svelato il programma completo!

Alle ore 11 di oggi, durante una diretta streaming, è stato annunciato il programma completo della 83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prevista dal 2 al 12 settembre 2026. La conferma del calendario e delle sezioni in programma è stata comunicata ufficialmente sulla pagina dedicata. La presentazione ha svelato tutte le sezioni e le date degli eventi principali dell’edizione in arrivo.

Oggi giovedì 23 luglio alle ore 11:oo si è tenuta la diretta streaming sulla pagina ufficiale della Biennale Cinema Venezia. La 83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia, 2 > 12 settembre 2026) ha rivelato il suo programma completo. Ecco quali anteprime e quali ospiti ci aspettano! IL CINEMA A VENEZIA 83. Il direttore artistico Alberto Barbera svela la selezione ufficiale dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma a Venezia dal 2 al 12 settembre. “L’idea del cinema come strumento di conoscenza del reale, tutti i maggiori problemi del contemporaneo vi sono riflessi. Un tempo si diceva che il cinema è il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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