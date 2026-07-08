venezia 83 ecco i due attori che guideranno le serate di apertura e chiusura del festival del cinema

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si svolgerà nella città lagunare, con le due star italiane a guidare gli eventi principali delle serate di maggior richiamo. La scelta di una coppia inedita per le due serate più importanti segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti edizioni.

Venezia 83, Greta Scarano e Nicolas Maupas guideranno le serate di apertura e chiusura del Festival del Cinema. La prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia prenderà il via dal 2 al 12 settembre e si prepara ad accendere i riflettori con una coppia inedita alla conduzione delle due serate più attese. Saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas a guidare rispettivamente la cerimonia di apertura e quella di chiusura di Venezia 83, un appuntamento che segna l’inizio e la conclusione di uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo. La scelta punta su due interpreti appartenenti a generazioni diverse, accomunati però da un percorso artistico in continua crescita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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