Bianca con inserti geometrici neroblu | Atalanta ecco la divisa Away ispirata agli anni ’90

Un kit che trae ispirazione da uno dei momenti più amati e apprezzati della storia nerazzurra, richiamando le storiche divise da trasferta indossate dal club nelle stagioni a cavallo degli anni ’90. Atalanta e New Balance hanno presentato la nuova maglia “Away” per la stagione 2026-2027, con una base bianca arricchita da dettagli geometrici in Black e Oasis Blue su spalle e maniche, elementi che creano un ponte tra passato e presente. “Questa divisa riprende elementi di una storica maglia Away dell’Atalanta, offrendo un look contemporaneo pur rimanendo profondamente legato all’identità del Club”, ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director di New Balance Football Product. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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