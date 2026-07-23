Atalanta ecco la seconda maglia | omaggio agli anni ' 90

L'Atalanta ha presentato la nuova maglia away per la stagione 2026-27, realizzata in collaborazione con New Balance. Il design richiama le divise da trasferta degli anni '90, con colori e dettagli ispirati a quel periodo. La divisa sarà indossata nelle partite in trasferta durante questa stagione. La presentazione è avvenuta tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sullo sviluppo o sulle motivazioni dietro il progetto.

Atalanta e New Balance presentano l'Away Kit per la stagione 202627. Il design richiama le storiche divise da trasferta indossate dal Club nelle stagioni a cavallo degli anni '90: la maglia Away presenta una base bianca arricchita da dettagli geometrici in Black e Oasis Blue su spalle e maniche, elementi che creano un ponte tra passato e presente."Questa divisa riprende elementi di una storica maglia Away dell'Atalanta, offrendo un look contemporaneo pur rimanendo profondamente legato all'identità del Club", ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director di New Balance Football Product., "La maglia Away 202627 riprende il... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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