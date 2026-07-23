BG+ il valore della partecipazione per ragazzi e ragazze

IL PROGETTO. I progetti per l’estate promossi da Bergamo per Giovani e Csv. L’assessora Marchesi: un percorso educativo fra incontri, responsabilità e nuove scoperte. Quando le scuole chiudono, per molti ragazzi si apre un tempo nuovo, uno spazio tutto da vivere. E da riempire con vacanze, libri, incontri e feste, scoperte, magari un lavoretto e perché no anche con qualche settimana di volontariato. È a quest’ultimi che si rivolge BG+, il progetto ormai storico promosso da Bergamo per Giovani e Csv Bergamo ets che mette in contatto ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni con associazioni, cooperative sociali ed enti del territorio, «offrendo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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