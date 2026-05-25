3ª asta per il GuglielMotel di Capriate BG albergo per coppie e trasfertisti valore immobile stimato in 5mln 832mila €
È in corso la terza asta per il GuglielMotel di Capriate San Gervasio, un albergo dedicato a coppie e trasfertisti. L’immobile, stimato valere circa 5,8 milioni di euro, viene venduto a causa di procedure legali. La struttura, aperta da quasi cinquant’anni, si trova in una fase di difficile gestione e si trova al centro di una procedura di vendita giudiziaria.
Il GuglielMotel di Capriate San Gervasio sta attraversando uno dei momenti più complessi della sua quasi cinquantennale storia. La struttura, chiusa dall’inizio del 2025, attende di conoscere il proprio destino dopo la scadenza della terza asta di vendita, avvenuta il 15 maggio scorso Il futu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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