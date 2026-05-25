3ª asta per il GuglielMotel di Capriate BG albergo per coppie e trasfertisti valore immobile stimato in 5mln 832mila €

Notizia in breve

È in corso la terza asta per il GuglielMotel di Capriate San Gervasio, un albergo dedicato a coppie e trasfertisti. L’immobile, stimato valere circa 5,8 milioni di euro, viene venduto a causa di procedure legali. La struttura, aperta da quasi cinquant’anni, si trova in una fase di difficile gestione e si trova al centro di una procedura di vendita giudiziaria.