Scienza under 18 Pescara | festival per ragazze e ragazzi

Martedì 12 maggio alle 9.30 si terrà l'inaugurazione di Scienza under 18, un festival dedicato a giovani studenti. L'evento si svolgerà in largo Margherita Hack, all’interno del parco di villa Sabucchi. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi interessati al mondo della scienza e si svolgerà nella zona esterna. La manifestazione prevede attività e approfondimenti rivolti ai giovani partecipanti.

Sarà inaugurato martedì 12 maggio, alle 9.30, a largo Margherita Hack, nel parco di villa Sabucchi il festival Scienza under 18, dedicato a ragazze e ragazzi.A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del comune di Pescara, l’università “D’Annunzio”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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