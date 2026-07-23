Il generale Roberto Vannacci ha partecipato a un evento a Palazzo Marino. Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia, ha annunciato di aver lasciato il partito e di aver aderito a Futuro Nazionale. La conferenza stampa si è tenuta questa mattina e ha visto la presenza di Luca Ferrazzi, consigliere regionale di Fn, e di Vannacci in videocollegamento.

Il generale Roberto Vannacci espugna Palazzo Marino. Il capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo lascia il partito e aderisce a Futuro Nazionale, ha convocato p er questa mattina una conferenza stampa con il consigliere regionale di Fn Luca Ferrazzi (che ieri ha confermato) e Vannacci presente in videocollegamento e annuncerà l'adesione. Sarà il primo consigliere di Fn nel Comune di Milano e secondo i vannacciani «forse non l'ultimo», ci sarebbe uno scouting tra i banchi leghisti. Che vada a buon fine, è un'altra storia. Bernardo, ex candidato del centrodestra contro Beppe Sala nel 2021, da tempo nutriva un forte malcontento. Si era messo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bernardo va con Vannacci. Calabresi "in campo"

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#Milano – Luca #Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, lascia il partito e aderisce a Futuro Nazionale di #Vannacci. x.com

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