bergamo controlli nella zona della stazione agente colpito con un pugno

Un agente di polizia è stato colpito con un pugno durante controlli nella zona della stazione di Bergamo, poco prima delle 22 di giovedì 23 luglio. L’incidente è avvenuto in piazzetta don Andrea Spada. L’agente non avrebbe riportato ferite gravi. Due persone sono state accompagnate in Questura.

L’OPERAZIONE. L’episodio poco prima delle 22 di giovedì 23 luglio in piazzetta don Andrea Spada. Il poliziotto non sarebbe grave; due persone sono state portate in Questura. È successo poco prima delle 22 in piazzetta don Andrea Spada. Fortunatamente, il poliziotto aggredito non avrebbe riportato ferite di grave entità. Sul posto è comunque arrivata un’ambulanza della Croce Rossa per medicarlo. Durante il controllo, i due hanno colpito il poliziotto con un pugno e vari spintoni. Per questo sono stati tratti in arresto per violenza e minaccia e per lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata intorno alle 21.30: nella zona della stazione di Bergamo e nei pressi di viale Papa Giovanni XXIII fino a piazzetta don Spada, sono sopraggiunte diverse volanti della Polizia di Stato, supportate dall’unità cinofila. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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