Giovedì scorso, la polizia ha effettuato controlli in centro e vicino alla stazione, sanzionando due esercizi commerciali. Durante le verifiche, la squadra Mobile ha arrestato un uomo tunisino, condannato per rapina aggravata, che deve scontare un anno e nove mesi di carcere.

Gli investigatori della squadra Mobile hanno intercettato giovedì scorso un cittadino di origine tunisina nei confronti del quale pendeva un provvedimento definitivo di carcerazione a seguito di condanna per rapina aggravata: ora dovrà espiare un anno e 9 mesi di reclusione. Una volta sottoposto a identificazione e agli accertamenti di rito, in esecuzione del provvedimento è stato accompagnato in carcere. Sono proseguiti inoltre i servizi coordinati dalla questura e incentrati in particolare sugli esercizi commerciali per la verifica del rispetto delle norme amministrative che ne disciplinano l’attività. In particolare sono stati realizzati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli della polizia in centro e in zona stazione. Sanzionati due esercizi

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15 01 2026 ROMA: CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO ALLA STAZIONE TERMINI

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