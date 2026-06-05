Bergamo incidente sulla 671 nella zona della Fiera | 58enne in gravi condizioni

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada 671 vicino alla Fiera di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

I SOCCORSI. Avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail: è stato portato in ospedale in codice rosso. Grave incidente poco prima delle 17,30 di venerdì 5 giugno a Bergamo, sulla 671, in zona Fiera. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 58 anni avrebbe perso il controllo della sua macchina, finendo contro il guardrail, senza coinvolgere altri veicoli. L’impatto è stato molto forte e l’uomo al volante sarebbe rimasto ferito in modo grave: è stato infatti trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto i carabinieri di Bergamo per i rilievi. Il luogo dell’incidente è stato delimitato con alcuni birilli e il traffico, già a rilento essendo ora di punta, ne ha risentito ulteriormente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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