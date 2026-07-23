bergamo anziano resta chiuso fuori casa con la moglie dentro lo aiuta la polizia

Lui, anziano, era rimasto chiuso fuori casa. La moglie, anziana anche lei, dall'interno rispondeva al citofono ma non era in grado di aprire la porta. Nella primissima mattina di mercoledì 22 luglio, la Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta in via Garibaldi, per aiutare la coppia. L’uomo era in stato confusionale e non aveva con sé le chiavi e non riusciva a rientrare nell’appartamento. A chiedere aiuto è stata una residente dello stabile, che si è accorta della situazione e ha contattato i soccorsi. In attesa dell’arrivo della persona incaricata dell’assistenza, previsto nelle ore successive, gli agenti hanno accompagnato l’uomo negli uffici della Questura, dove è stato accolto e assistito in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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