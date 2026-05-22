Il marito si sente male al supermercato la polizia aiuta la moglie a riportare a casa auto e spesa

Durante una visita al supermercato, un uomo di mezza età si è sentito male, costringendo la moglie a chiedere aiuto. La polizia presente sul posto ha assistito la donna, aiutandola a riportare a casa l’auto e la spesa. Le forze dell’ordine hanno fornito supporto pratico alla coppia di anziani in un momento di difficoltà, dimostrando attenzione e collaborazione. Nessun altro dettaglio o coinvolgimento è stato reso noto in merito all’accaduto.

Un gesto di attenzione, umanità e collaborazione che ha permesso di sostenere una coppia di anziani in un momento di grande difficoltà. Nella giornata di giovedì 21 maggio, una donna ha contattato il 112 raccontando che, poco prima, mentre si trovava insieme al marito al supermercato MD di via Buttaro, l’uomo era stato improvvisamente colto da un malore, subito dopo aver terminato la spesa. La situazione ha immediatamente destato preoccupazione tra i presenti, che non hanno esitato a prestare i primi aiuti e ad allertare i soccorsi, consentendo un rapido intervento delle autorità e del personale sanitario. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei poliziotti delle Volanti, che hanno prestato le prime cure sul posto e successivamente hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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A top female assassin disguised as a doctor. A coworker, young nurse, and CEO all fell for her!

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