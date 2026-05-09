Anziano si sente male in casa La Polizia interviene e lo salva

Un intervento della Polizia di Stato si è verificato ieri a Cassino, dove gli agenti sono intervenuti in un appartamento per soccorrere un anziano che si era sentito male. L’uomo era rimasto ferito all’interno della propria casa e, grazie all’intervento rapido degli agenti, è stato messo in sicurezza e assistito. La polizia ha successivamente chiamato i soccorsi sanitari per ulteriori cure.

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Provvidenziale intervento della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Cassino, dove gli agenti del locale Commissariato hanno soccorso un anziano rimasto ferito all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura da parte.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Will They Find Her A Former Officer Helps in a Critical Search Notizie correlate Leggi anche: Salerno, anziano si sente male in via Dalmazia: soccorsi sul posto Donna si sente male durante la messa, poliziotto la salvaHa accusato un malore durante la messa, ma è stata soccorsa da un poliziotto libero da servizio ed è oggi fuori pericolo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Segnala l’incendio e si sente male, anziano rianimato dai pompieri; Salerno, si sente male in via Dalmazia: morto 60enne; Si sente male alla guida della sua auto e si schianta contro il guardrail sull'A7: traffico bloccato per 7 km. Pompei, anziano si sente male in auto: finisce in un esercizio commercialePanico a Pompei. Nella tarda serata di ieri, un anziano al volante è stato colpito da malore ed è finito con l'auto in un esercizio commerciale della periferia cittadina, causando, per fortuna, solo ... ilmattino.it Taranto, anziano si sente male sul bus: l’autista ferma il mezzo e avvia i soccorsi. Lo ha salvatoSalvato sul bus dal provvidenziale intervento dell’autista. È accaduto ieri sera. Un uomo di 82 anni, salito sulla linea 28 del bus Kyma a Taranto, è stato salvato dall’autista del mezzo che ha subito ... bari.repubblica.it Un quesito mi tormenta! Riuscirà l’anziano @AdrianoPanatta a reggere lo sforzo fisico di ben 2 premiazioni nell’arco di un mese x.com Un giovane barbiere al lavoro su un cliente anziano in Italia. 1955. reddit