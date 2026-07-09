Polizia di Stato a Bergamo 24 nuovi agenti

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Bergamo ha ricevuto 24 nuovi agenti provenienti dal ministero dell’Interno. Sono stati disposti rinforzi per la Questura e il Commissariato di Treviglio. I parlamentari leghisti hanno affermato che queste misure rappresentano una risposta all’aumento della microcriminalità nella zona.

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SICUREZZA. Dal ministero dell’Interno disposti i rinforzi per la Questura e il Commissariato di Treviglio. I parlamentari leghisti: «Risposta all’escalation di microcriminalità». La sindaca: «Avanti col rafforzamento». Un’iniezione di organico, tra le fila della Polizia di Stato, in un momento storico in cui è crescente allarme sociale legato soprattutto ai furti, alla micro criminalità e alle «spaccate» ai danni delle attività commerciali. La Bergamasca, dove sono in servizio circa 350 poliziotti, accoglie 24 nuovi agenti, chiamati a rafforzare il controllo e il presidio del territorio, lavorando per la prevenzione e il contrasto dei reati, a beneficio della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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